Вячеслав Гладков: специалисты вывезли снаряд с территории жилого сектора в Белгороде Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде специалисты вывезли снаряд с территории жилого сектора, а людей уже постепенно начали возвращать в квартиры. Сейчас их безопасности ничего не угрожает. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

До этого на месте работали все необходимые специалисты экстренных служб.

По экспертной оценке, найденный боеприпас не взрывоопасен, но было принято решение транспортировать его для дальнейшего исследования. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области.

Напомним, что 20 апреля в Белгороде на перекрестке улиц Ватутина и Губкина произошел взрыв. Позже стало известно о трех пострадавших после инцидента. В целях безопасности всех жителей девятиэтажного дома временно расселили, а поврежденный участок дороги обещают восстановить к началу следующей неделе.