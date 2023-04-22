Зеленский ввёл санкции против российских политических партий и сотрудников ЦИК России Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд российских политических партий, а также Центризбирком РФ, попадают под новые санкции Украины. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Зеленского.

Среди партий, попавших под санкции Украины, перечислены КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Своим указом Зеленский ввёл в действие принятое ранее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны.

Перечень ограничений, которые предполагают введённые санкции, также указан. Перечисленные политические партии потеряют доступ к своим активам на Украине, если они у них есть, сроком на 10 лет. Также им запрещены операции с ценными бумагами на Украине, ограничение торговых операций и ещё ряд действий.

Также под новые санкции попали дочерние компании Росбанка и ВТБ, Заволжский завод гусеничных тягачей, Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН, и другие юридические лица. Всего в списке 60 организаций, часть из которых зарегистрированы на Кипре, в Германии, ОАЭ, Франции, Швейцарии и других странах.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула стойкость и надёжность российской экономики, которая смогла уверенно выстоять под напором западных санкций, даже с учётом того что страна не была готова к такому объёму ограничений.