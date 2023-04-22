Украина потеряет контроль над небом из-за дефицита зенитных ракет для ПВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина может потерять контроль над всем воздушным пространством из-за нехватки зенитных ракет для систем противовоздушной обороны. При этом российская армия знает об этом и становится смелее. Такой материал опубликован в газете The Times.

По словам одного из украинских военнослужащих, каждый день прибывает все больше и больше самолетов и вертолетов, которые они не в силах остановить.

Также на основе утекших в сеть секретных документов Пентагона, отмечается, что Украина может потерять контроль над небом уже в следующем месяце. Также командиры украинских подразделений жалуются на нехватку людей из-за большого количества погибших в Артемовске.

Ранее Владимир Рогов заявил, что все чаще бойцы ВСУ в Запорожской области переходят в ряды российской армии. Люди стали намного чаще отказывать бороться за преступный режим Зеленского.