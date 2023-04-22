Николай Песков рассказал, как семья отреагировала на его решение пойти служить в зону спецоперации на Украине

Николай Песков (слева) рассказал о службе в зоне СВО. Фото: Личный архив

Николай Песков - сын представителя Кремля Дмитрия Пескова — артиллерист, который служил в зоне спецоперации на Украине и впервые дал интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову. В нем он рассказал о том, как семья отнеслась к его решению пойти служить в зону СВО.

Семья поддержала его инициативу, после того, как он твердо решил, что должен отправиться туда.

Николай посчитал службу и защиту Родины своим долгом, а своей целью он посчитал помощь тем, кто сейчас находится и трудится на полях сражений. Он не мог просто спокойно сидеть и смотреть, как его друзья и другие люди уходят туда. При этом он добавил, что действительно немало его друзей отправились служить на спецоперацию.

Николай Песков отметил, что гордится всеми ребятами, которые сейчас находятся там и проделывают колоссальную работу. Именно из-за невероятной самоотдачи есть уверенность в том, что все цели спецоперации безусловно будут выполнены до конца.

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