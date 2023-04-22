Николай Песков заявил, что гордится участниками спецоперации: "Они делают колоссальную работу"

Сын Дмитрия Пескова, Николай Песков. Фото: Личный архив

После полугода, которые Николай Песков провел в зоне спецоперации, где он был артиллеристом, он первый раз дал интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову. В нем он заявил, что гордится каждым участником СВО за их колоссальную работу.

Благодаря их самоотдаче и профессионализму и удастся добиться всех поставленных целей.

"Я могу сказать одно, что безумно горжусь всеми, кто там сейчас находится, все ребята делают колоссальную работу. И, я думаю, что все поставленные задачи будут выполнены. Я в этом убежден", - сообщил сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, во время службы в зоне спецоперации на Украине Николай Песков получил медаль "За отвагу". Экипаж, в состав которого входил артиллерист, в ходе боевых действий совершил подвиг, за который был награжден.

Сын Дмитрия Пескова также объяснил, почему принял решение пойти служить в зоне СВО. По словам Николая, он посчитал это своим долгом.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Исполнил свой долг, получил медаль «За отвагу»: Сын Дмитрия Пескова впервые рассказал о своей службе в зоне спецоперации

Николай Песков впервые рассказал о своей службе в зоне спецоперации на Украине (подробнее)