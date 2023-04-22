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22 апреля 2023 15:14

Сын Дмитрия Пескова объяснил, почему пошел служить в зону спецоперации: "Я посчитал это своим долгом"

Он не смог остаться в стороне, пока его друзья отправлялись на Украину
Авторы (2):
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Роман ПОЛОСИКОВ
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Николай Песков, дал интервью обозревателю KP.RU Александу Гамову

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Николай Песков, дал интервью обозревателю KP.RU Александу Гамову

Фото: Личный архив

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Николай Песков, дал интервью обозревателю KP.RU Александу Гамову, после того, как отслужил в зоне спецоперации в составе артиллерийского экипажа РСЗО «Ураган». В разговоре он объяснил причину своего решения отправиться на Украину.

Николай сказал, что не смог оставаться в стороне и посчитал участие в спецоперации своим долгом.

При этом он отметил, что многие из его друзей также отправились в зону специальной военной операции на Украину, поэтому он и посчитал необходимым оказать свою помощь тем, кто сейчас трудится там.

Семья поддержала Николая в его решении, после того, как он твердо дал понять, что понимает куда и зачем он направляется.

Находясь в зоне спецоперации, он увидел, какую колоссальную работу проделывает каждый из участников, поэтому теперь уверен в достижении всех поставленных целей.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Исполнил свой долг, получил медаль «За отвагу»: Сын Дмитрия Пескова впервые рассказал о своей службе в зоне спецоперации

Николай Песков впервые рассказал о своей службе в зоне спецоперации на Украине (подробнее)