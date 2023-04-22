Пользователи Twitter призвали главу дипломатии ЕС Борреля говорить о мире, а не разжигать конфликт Фото: REUTERS

Пользователи Twitter обрушились с критикой в адрес главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его слов о том, что Европа продолжает работу вместе с партнерами для обеспечения победы Украины. Люди отметили, что ему стоит говорить о мире, а не разжигать конфликт.

Некоторые пользователи социальной сети отметили, что Украина не победит и пора с этим смириться.

Были и те, кто высмеял дипломата за то, что кажется он забыл, что не является генеральным секретарем НАТО. После подобных заявлений, ему не стоит называть себя дипломатом, по мнению пользователей соцсети.

Нашлись и те, кто высказал резкое мнение о том, что политику будет стыдно в будущем, поскольку уже весь мир видит его лицемерие.

Ранее Жозеп Боррель допустил, что в Евросоюзе не удастся утвердить новый план поставок вооружения Киеву. Ряд государств уже выступили против нового плана из-за указания точного количества боеприпасов.