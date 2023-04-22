Сирия требует от США прекращения поддержки терроризма и сепаратизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирия требует от США прекратить всяческую поддержку терроризма и сепаратистских формирований, а также немедленно покинуть все оккупированные сирийские территории. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сирии.

Также там отмечается, что находящиеся там незаконные американские формирования продолжают вывозить нефть с территории страны.

МИД Сирии добавил, что администрация США требует выплатить компенсации для народа Сирии. В Дамаске неоднократно заявляли, что присутствие американских военных — оккупация с целью неприкрытой кражи сирийской нефти. Официальные лица называют это государственным пиратством.

Ранее 19 конгрессменов США призвали президента Байдена перестать оказывать помощь Украине. Они отметили, что поддержка Киева угрожает лишь дальнейшей эскалацией и не имеет никакой стратегической ясности. По их мнению, Джо Байдену стоит больше усилий делать на продвижение мирного соглашения между странами.