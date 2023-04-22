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22 апреля 2023 17:34

Сын Дмитрия Пескова служил в зоне спецоперации под другой фамилией

О его настоящей фамилии знали всего два человека
Авторы (2):
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Роман ПОЛОСИКОВ
Николай Песков отслужил в зоне СВО.

Николай Песков отслужил в зоне СВО.

Фото: Личный архив

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Николай Песков, служил в артиллерийском расчете РСЗО «Ураган» под другой фамилией. Об этом он рассказал в интервью обозревателю KP.RU Александру Гамову.

При этом он отметил, что все находящиеся в зоне спецоперации привыкли обращаться друг к другу не по имени и фамилии, а по позывным, что существенно упрощало задачу.

Однако раскрывать фамилию, под которой он находился в зоне СВО Николай не захотел, поскольку по его словам она еще может ему понадобиться в будущем, а знали о его настоящей фамилии всего два человека. За время службы его наградили медалью «За отвагу».

Также в интервью он добавил, что гордится абсолютно каждым участником спецоперации, ведь все проделывают колоссальную работу для достижения общей цели, именно поэтому он не сомневается в будущей победе России.

Командиры отмечали, что он доблестно отслужил, проявляя мужество и героизм.

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