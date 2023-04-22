Евросоюз планирует введение запрета на транзит ряда товаров через территорию России в 11-м пакете санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз планирует введение запрета на транзит ряда товаров через территорию России в рамках одиннадцатого пакета санкций против РФ. Он может распространяться на множество технологий и другие товары. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на источники.

В том числе под запрет могут попасть и несколько типов транспортных средств.

Однако отмечается, что запрет не будет распространяться на все товары, несмотря на многочисленные слухи об этом. Также вряд ли будет затронута госкорпорация «Росатом», поскольку у членов Евросоюза нет консенсуса по этому вопросу.

Ранее один чиновник из ЕС на условиях анонимности рассказал, что если Запад введет новый пакет санкций против России, то там уже будет больше исключений, чем мер. Вводя новые санкции Европа наносит более ощутимый ущерб себе, а не России.