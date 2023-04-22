Губернатор Гладков сообщил об уничтожении авиабомбы, вывезенной из Белгорода Фото: стоп-кадр из видео

Авиабомбу ФАБ-500, которую обнаружили в центре Белгорода поздно вечером 20 апреля, вывезли на полигон и уничтожили. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, приложив видео уничтожения боеприпаса.

Перед тем, как снаряд попал на полигон, специалисты демонтировали с него взрыватель. На кадрах видео слышен взрыв, а после этого над полигоном поднялся клуб дыма.

Ранее KP.RU рассказывал, что поздно вечером 20 апреля в Белгороде на пересечении улиц Ватутина и Губкина прогремел взрыв, в результате которого пострадало три человека. Позже губернатор Гладков сообщил, что снаряд вывезли из жилого сектора, а людей стали возвращать в их квартиры.

При этом в Главном управлении МЧС России по Белгородской области заявили, что по экспертной оценке снаряд не взрывоопасен, а безопасности людей ничего не угрожает.