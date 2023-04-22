Замглавы МИД Украины Мельник призвал союзников десятикратно увеличить помощь Фото: REUTERS

Заместитель министра иностранных дел Украины Алексей Мельник заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение помощи со стороны союзников. Текущих объемов по его словам уже не достаточно. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он призвал партнеров пересечь все "искусственно созданные красные линии" и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине.

Таким образом, Киев невозмутимо требует от Запада огромное количество денег и ресурсов для реализации «плана спасения» своего режима. Аппетиты растут не по дням, а по часам: Путем несложных вычислений можно прикинуть, что всего от пяти своих «союзников» Киев хочет получить больше средств, чем составлял объем ВВП Украины в самые благополучные годы.

Ранее тот же Мельник обвинил европейцев в слишком мирных устремлениях: оказывается, жители Германии прохладно воспринимают идею дальнейшей бессмысленной поддержки Украины в ущерб собственным экономическим нуждам.