В Харькове объявили воздушную тревогу после нескольких взрывов

В Харькове прогремело несколько взрывов и объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

В Харькове прогремело несколько взрывов в субботу вечером. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«В Харькове взрывы», - пишет издание в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.

Напомним, на территории локомотивного депо в Мелитополе утром в 07:45 произошел подрыв. Его организовали украинские диверсанты.

Также сообщалось, что украинские войска начали накапливать различную военную технику на металлургических заводах подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Также сообщалось, что в Константиновке и Часовом Яре начались бунты среди военнослужащих украинской армии, которые больше не хотят сражаться за киевский режим. Как минимум о двух таких инцидентах рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

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