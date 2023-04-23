NI: США и их союзники должны будут наладить отношения с Россией после окончания спецоперации

США должны подумать о восстановлении отношений с Россией после окончания СВО, считает эксперт. Фото: REUTERS

Позиция западных политиков, заявляющих об отказе от связей с Москвой, является серьезной ошибкой. Такое мнение высказал старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман. Эксперт призвал США, их союзников и Украину разработать план налаживания отношений с Россией после окончания СВО.

«Настоящее государственное управление требует проницательного взгляда на долгосрочную и краткосрочную политику», - пишет Хайман в статье в журнале The National Interest.

Эксперт отметил, что международный остракизм «не является разумным рецептом отношений».

«Наконец, не в интересах США, чтобы Россия оказалась в объятиях Китая», - добавил Хайман, призвав относиться к России как к мировой державе и не подвергать ее «унижению».

Почему попытка ввести «блокаду» России станет для Запада катастрофой и чего добивается Европа, высылая дипломатов и запрещая экспорт, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против России покончено. Подробности здесь на KP.RU.