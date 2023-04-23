Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Мельника увеличить помощь Киеву в десять раз

Мария Захарова высмеяла украинского дипломата Мельника, который требует у Запада увеличения помощи Украине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала недавнее заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Андрея Мельника, который призвал западных союзников увеличить военную помощь Украине и пересечь все красные линии.

«И снять исподнее», - продолжила Захарова мысль Мельника в своем Telegram-канале, сопроводив этот комментарий эмодзи, изображающим шорты.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Алексей Мельник заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение помощи со стороны союзников. Текущих объемов по его словам уже не достаточно. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. Он призвал партнеров пересечь все «искусственно созданные красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине.

Почему «план спасения» Украины, на который Мельник нагло потребовал от Запада баснословные деньги, обречен на провал, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Мельник требовал у Германии фрегат и подводную лодку.

Андрей Мельник известен тем, что будучи послом Украины в Германии, придумал новое оскорбление для канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав того «обиженной ливерной колбасой».