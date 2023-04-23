NYT: Байден должен говорить с избирателями о своем здоровье, если хочет баллотироваться в 2024 году

Избиратели призвали Байдена открыто говорить о своих проблемах со здоровьем и возрасте, если он хочет баллотироваться в 2024 году. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден должен разговаривать с избирателями о состоянии своего здоровья и возрасте и быть открытым в этих вопросах, если он предполагает баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом пишет издание The New York Times, основываясь на данных опроса общественного мнения.

По данным опроса, 47 процентов сторонников Демократической партии США хотят видеть Байдена участником президентской кампании 2024 года, но в то же время многие молодые избиратели опасаются, что возраст помешает Байдену эффективно работать в течение второго президентского срока.

«Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам», - пишет NYT.

Пять признаков деменции, которые можно найти у действующего президента США Джо Байдена, здесь на KP.RU.

Тем временем политический оппонент Байдена, экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующий президент страдает старческим слабоумием.

«Байден, должно быть, сумасшедший или страдает от поздней стадией слабоумия», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social осенью 2022 года.

Самый пожилой президент США часто допускает нелепые ошибки. Так, он перепутал Афганистан с Ираком и Украиной, а эскалацию с вакцинацией.