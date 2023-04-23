Посол РФ Черновол: 140 россиян запросили эвакуацию из Судана

Посол Черновол рассказал о трудностях с эвакуацией из Судана.
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Посол России в Хартуме Андрей Черновол рассказал, что в списке желающих эвакуироваться из Судана находится 140 человек.
По словам посла, в Судане находятся порядка 300 граждан России, в том числе дипломатов.
«Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», - цитирует Черновола РИА Новости.
Посол рассказал, что эвакуация сопряжена с определенным риском, так как «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения».
Ранее Черновол сообщил, что граждане России, по предварительным данным, не пострадали в ходе столкновений в Хартуме.
Также сообщалось, что Россия рассматривает возможность эвакуации посольства в Судане на фоне вооруженных столкновений в стране.
Напомним, что 15 апреля Силы быстрого реагирования (местный спецназ) захватил контроль над аэропортами и Дворцом республики.
После этого в Судане напали на посла Евросоюза. Это произошло, когда дипломат находился в собственной резиденции. О нападении в понедельник 17 апреля сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.