Посол РФ Черновол: 140 россиян запросили эвакуацию из Судана

Посол Черновол рассказал о трудностях с эвакуацией из Судана. Фото: REUTERS

Посол России в Хартуме Андрей Черновол рассказал, что в списке желающих эвакуироваться из Судана находится 140 человек.

По словам посла, в Судане находятся порядка 300 граждан России, в том числе дипломатов.

«Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», - цитирует Черновола РИА Новости.

Посол рассказал, что эвакуация сопряжена с определенным риском, так как «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения».

Ранее Черновол сообщил, что граждане России, по предварительным данным, не пострадали в ходе столкновений в Хартуме.

Также сообщалось, что Россия рассматривает возможность эвакуации посольства в Судане на фоне вооруженных столкновений в стране.

Напомним, что 15 апреля Силы быстрого реагирования (местный спецназ) захватил контроль над аэропортами и Дворцом республики.

После этого в Судане напали на посла Евросоюза. Это произошло, когда дипломат находился в собственной резиденции. О нападении в понедельник 17 апреля сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.