Мэр Харькова Терехов подтвердил, что в городе прогремели взрывы

Мэр Харькова подтвердил, что в городе прозвучало несколько взрывов. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе прогремело несколько взрывов. Об этом градоначальник сообщил украинским СМИ.

«В Харькове взрывы», - цитирует градоначальника издание «Страна».

Ранее сообщалось, что в Харькове объявили воздушную тревогу после нескольких взрывов в субботу 22 апреля.

Напомним, на территории локомотивного депо в Мелитополе утром в 07:45 произошел подрыв. Его организовали украинские диверсанты.

Ранее житель Артемовска Александр Муляр рассказал о схеме грабежа жилищ в Артемовске, которую разработали мародеры из ВСУ. По словам Муляра, они имитируют перестрелки около домов, чтобы вынести из жилища ценные вещи, когда напуганные хозяева убегут.

Тем временем британское издание The Economist допустило, что ВСУ рискуют попасть в окружение в случае контрнаступления.

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