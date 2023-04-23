Япония готовится к перехвату северокорейских баллистических ракет

Япония начала подготовку к перехвату северокорейской баллистической ракеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония готовится перебросить ЗРК Patriot в префектуру Окинава, которая находится на юге страны. Об этом пишет агентство Кyodo.

Сообщается, что силы самообороны вышли из порта Хаката, при этом на судно погрузили «транспортные средства большого размера». Агентство напоминает, что министр обороны Японии Ясукадзу Хамада отдал приказ о подготовке к перехвату баллистической ракеты после того, как появилась информация о предстоящем запуске разведывательного спутника КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян в соответствии с имеющимися планами запустит военный спутник-разведчик.

После этого издание InsideOver сообщило, что Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане. Чем это грозит США, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой заявил о готовности развивать двусторонние отношения между Китаем и Северной Корей. В телеграмме Си Цзиньпин назвал Китай и Северную Корею «добрыми соседями», выразив готовность в содействии развитию дружественных отношений и их постоянному выходу на новый уровень.