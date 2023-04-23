Что произошло в ночь на 23 апреля

Дерипаска сделал прогноз о судьбе доллара. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Доминирование доллара в мировых расчетах и финансовых операциях закончится через пять лет. Такое развитие событий допустил российский миллиардер Олег Дерипаска. Бизнесмен пришел к такому выводу, анализируя ситуацию с сокращением производимых в долларах расчетов.

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