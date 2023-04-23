Глава дипмиссии Черновол: большинство россиян из «горячих точек» Хартума эвакуированы в посольство России

Большинство россиян из «горячих точек» Хартума эвакуированы в посольство России Фото: REUTERS

Практически все граждане России, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, были эвакуированы в посольство РФ в Судане. Об этом в воскресенье, 23 апреля, проинформировал руководитель дипмиссии в стране Андрей Черновол.

Посол в беседе с РИА Новости уточнил, что россияне находились в примерно шести-семи «горячих точках». Всех их удалось эвакуировать в посольство.

«Кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию», — отметил Черновол.

Он добавил, что с теми гражданами РФ, которые находятся достаточно далеко от зоны боевых действий, сотрудники посольства находятся на связи, россиянам там рекомендовано не покидать здания.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол России в Судане рассказал, что россияне, предварительно не пострадали в ходе боевых действий в Хартуме. Кроме того, сообщалось, что Россия рассматривает возможность эвакуации посольства в Судане из-за вооруженных столкновений в столице страны.

Напомним, Черновол ранее также заявлял, что в Судане находится около 300 россиян, из них хотят эвакуироваться 140 человек. Глава дипмиссии отмечал, что эвакуация из страны может быть рискованной, так как выезд из посольства «связан с пересечением линии соприкосновения».