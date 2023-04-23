Рогов заявил, что киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им Запорожья дорогое оборудование

Киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им Запорожья дорогое оборудование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Киева начали вывозить с заводов Запорожья, который им подконтролен, дорогое оборудование. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что оборудование отправляют на Украину и в Польшу. Все, что не удастся вывезти, по его словам, планируется распродать или уничтожить.

«Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

В качестве примера руководитель движения назвал Запорожский титано-магниевый комбинат, а также научно-производственный комплекс «Искра», в состав которого входят конструкторское бюро и электромашиностроительный завод.

Напомним, ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины копят разную военную технику на металлургических заводах подконтрольной Киеву части Запорожской области. Для этого украинские военные забрали практически все крупные гражданские объекты.

По его словам, существенное число различного вооружения спрятано в цехах завода «Запорожсталь». Кроме того, ВСУ разместили военную технику в овощехранилищах и зернохранилищах в населенных пунктах вдоль линии боевых действий.

Ранее Рогов также заявлял, что украинские солдаты на Запорожском направлении все чаще переходят на сторону Вооруженных сил РФ.