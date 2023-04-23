Неизвестные обстреляли офис партии Эрдогана в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ночью в воскресенье, 23 апреля, группа неизвестных открыла огонь по офису возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей партии справедливости и развития (ПСР) в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле.

Как пишет издание Daily Sabah, в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, они оцепили здание и начали расследование произошедшего.

Как ранее писал сайт KP.RU, 14 мая 2023 года в Турции пройдут президентские выборы. В качестве кандидата в них примет участие Реджеп Тайип Эрдоган. Заявление о его выдвижении подали представителями правящей партии справедливости и развития, а также партии националистического движения.

Главным конкурентом действующего президента Турции является Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул оппозиционный «Народный альянс».