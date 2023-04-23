В Австрии предложили запретить экспорт в Россию всех западных лекарств Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Запрет экспорта в Россию всех западных лекарств могло бы усилить давление на Москву, считает директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер.

«Было глупостью отменить санкции в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду фармацевтику, лекарства», – приводит его слова Spiegel.

Вместе с тем он допустил, что из гуманитарных соображений можно было бы сделать исключение для лекарств, но тогда давление на Россию ослабится. По мнению экономиста, РФ все равно удастся найти способы для импорта необходимых товаров.

Ранее в России предложили разработать международные акты, запрещающие введение санкций в отношении предоставления медицинской помощи и поставки лекарств.

Сайт KP.RU разбирался, каких лекарств не хватает в России из-за санкций.