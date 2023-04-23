В Германии заявили о больших потерях ВСУ в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины потеряли в ходе боев за Артемовск большое количество военнослужащих убитыми и ранеными, заявил журналист Экхард Кляйн.

Как отметил корреспондент в статье в журнале Der Spiegel, в городе «уже были ранены или убиты большое количество украинских военных. При этом, по его словам, особенно опасно в Артемовске становится после наступления темноты.

Кляйн также заявил, что за последние два дня обстрелы со стороны российских сил усилились, поэтому ВСУ стало сложно добиваться какого-либо значительного прогресса в боевых столкновениях.

Напомним, ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска.

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщал, что Вооруженные силы Украины теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц.