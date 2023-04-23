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НовостиПолитика23 апреля 2023 8:29

Мишустин поручил наделить местные власти правом вводить меры соцподдержки семей участников СВО

Профильные ведомства должны представить соответствующие предложения до 17 мая
Екатерина КОСОБОКОВА
Мишустин поручил наделить местные власти правом вводить меры соцподдержки семей участников СВО

Мишустин поручил наделить местные власти правом вводить меры соцподдержки семей участников СВО

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение профильным министерствам представить предложения по наделению местных властей правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки семей участников специальной военной операции.

Как уточняется на сайте кабмина РФ, соответствующие предложения должны быть представлены до 17 мая. Их разработкой займутся Минфин, Минтруд, Минюст и Минэкономразвития.

Перечень поручений обнародован по итогам ежегодного отчета премьер-министра перед депутатами Государственной думы России. В нем Мишустин также поручил подготовить предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям.

Как ранее писал сайт KP.RU, в марте 2023 года президент России Владимир Путин дал поручение о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине, а также их семей. Кроме того, российский лидер поручить обеспечить работу подразделений фонда во всех регионах страны.