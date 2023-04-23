Мишустин поручил наделить местные власти правом вводить меры соцподдержки семей участников СВО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение профильным министерствам представить предложения по наделению местных властей правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки семей участников специальной военной операции.

Как уточняется на сайте кабмина РФ, соответствующие предложения должны быть представлены до 17 мая. Их разработкой займутся Минфин, Минтруд, Минюст и Минэкономразвития.

Перечень поручений обнародован по итогам ежегодного отчета премьер-министра перед депутатами Государственной думы России. В нем Мишустин также поручил подготовить предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям.

Как ранее писал сайт KP.RU, в марте 2023 года президент России Владимир Путин дал поручение о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине, а также их семей. Кроме того, российский лидер поручить обеспечить работу подразделений фонда во всех регионах страны.