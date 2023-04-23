Украина и страны Балтии осудили посла КНР за слова о Крыме и суверенитете государств бывшего СССР

Украина и страны Балтии осудили посла Китая за слова о Крыме и суверенитете государств бывшего СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Украины, а также Латвии, Литвы и Эстонии осудили заявления посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что Крым изначально принадлежал России, а во времена Советского Союза был отдан Украине. Критике также подверглись слова дипломата о том, что государства бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран.

Так, посол Украины во Франции Вадим Омельченко в соцсетях написал, что у посла КНР есть «очевидные проблемы с географией» или же его мнение противоречит позиции Китая относительно ситуации на Украине.

В свою очередь, руководитель МИД Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что слова китайского дипломата являются неприемлемыми. В соцсетях он написал, что министерство иностранных дел вызвало к себе уполномоченного представителя в делах посольства Китая в Риге для разъяснений. Он уточнил, что это решение было согласовано с властями Литвы и Эстонии.

В министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что слова китайского дипломата о суверенитете государств бывшего СССР являются «ложью и неправильным толкованием истории».

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис отметил, что заявления Лю Шайе о том, что границы стран Балтии не «имеют юридической основы», объясняют, почему в этих государствах не доверяют КНР как посреднику в установлении мира на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее Китай опубликовал план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, в том числе призыв к прекращению огня и боевых действий.