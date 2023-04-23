Автомобилист въехал в толпу на фестивале воздушных змеев во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Водитель автомобиля вечером в субботу, 22 апреля, въехал в толпу людей на фестивале воздушных змеев, который проходил в коммуне Берк в департаменте Па-де-Кале во Франции.

Как пишет издание 20 Minutes, 76-летний автомобилист потерял управление, так как перепутал педали тормоза и газа. В результате инцидента травмы получили по меньшей мере 11 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что сам водитель пострадал незначительно, в крови у него не нашли признаков алкоголя или наркотиков.

Как ранее писал сайт KP.RU, 14 апреля 2023 года автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей в городе Бордо во Франции. Инцидент произошел на улице профессора Дарже. В результате происшествия травмы получили семь человек, из них двое тяжело пострадали. Сообщалось, что наезд не был умышленным, водитель машины не справился с управлением.