Times: британский шпион после возвращения с задания в Пакистане убил своего ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шпион британской разведки МИ-6 убил своего ребенка после того, как вернулся из Пакистана, где должен был внедриться в лагерь боевиков. Об этом проинформировала газета Times, ссылаясь на документы спецслужбы.

Как пишет издание, во время того, как агент находился в лагере, он мыл и хоронил тела боевиков. Кроме того, шпион наблюдал, как обезглавили семью. В то же время, по данным газеты, в МИ-6 перед тем, как отправить агента в Пакистан, знали о его нестабильном психологическом состоянии.

Когда шпион вернулся домой, он переживал очень сильный стресс, а через некоторое время убил своего ребенка, утверждает Times. Агента арестовали, а позже поместили в охраняемое психиатрическое учреждение.

Как ранее писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года сообщалось, что британская разведка разработала план разрушения Крымского моста еще в апреле этого года. Издание Grayzone писало, что мост должен был быть уничтожен при участии «специально подготовленных» военных из Украины.