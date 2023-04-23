TNI: США могут пересмотреть траты на Украину из-за заявлений Макрона о Китае

США могут пересмотреть траты на Украину из-за заявлений Макрона о Китае Фото: REUTERS

Журналисты издания The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс считают, что США могут пересмотреть размер трат на Украину, так как они недовольны словами президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте Вашингтона и Пекина из-за Тайваня.

Обозреватели журнала напоминают, что Соединенным Штатам не понравилось то, что Европа не хочет вмешиваться в противостояние между США и Китаем, которое может перейти на новый уровень, если будет обострение ситуации на Тайване.

Поэтому, по мнению журналистов, слова Макрона о том, что Европа не должна втягиваться в конфликт Пекина и Вашингтона из-за Тайваня, должно побудить США пересмотреть «статус Соединенных Штатов как ведущего донора на Украине».

Как писал сайт KP.RU, ранее Макрон призвал Европу не вмешиваться в конфликт США и Китая из-за Тайваня. Французский лидер считает, что странам ЕС лучше больше внимания уделять внутренним проблемам, а также укреплению независимости от Соединенных Штатов. Слова Макрона вызвали бурю негодования среди американских политиков, некоторые из них даже назвали президента Франции «предателем».