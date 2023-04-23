Медведев назвал лидеров G7 недоумками из-за идеи о полном запрете экспорта в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая идея лидеров G7 о тотальном запрете экспорта товаров в Россию говорит о том, что они — недоумки. Она будет означать и конец зерновой сделки, в которой они так нуждаются. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Также после такого решения будет и встречное прекращение импорта из России товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям.

По мнению политика, у лидеров большой семерки "мозгов вообще не осталось", а мыслить здраво им мешает украинская повестка. Они бесконечно лицемерят и врут людям.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал лидеров G7 «лживыми тварями», после того, как они просили Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. При этом Запад сам применяет ядерное оружие, но не признается в этом.