Ziare: сенатор Румынии Диана Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента

Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандал произошел в парламенте Румынии, сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны после того, как ее обвинили в том, что ее ноутбук связан с Россией. Об этом пишет издание Ziare.

Все началось с того, что Шошоаке подошла с ноутбуком к микрофону, заявив, что повестка заседания не отображается на сайте парламента. Тогда один из депутатов ответил, что сенатору нужно выключить московский VPN.

В ответ Шошоаке заявила, что ноутбук является собственностью сената, он подключен к Wi-Fi палаты депутатов.

«Это означает, что палата находится на прямой связи с Россией, а VPN — из Москвы. Так что сенат предал. Да? Слава Москве», - выкрикнула сенатор.

Как ранее писал сайт KP.RU, в мае прошлого года МИД Румынии вызвал к себе российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за статьи о НАТО. В ходе встречи дипломату из РФ выразили недовольство высказываниями в статье в адрес Румынии и Североатлантического альянса.