Путин не спал 23 часа во время поездки в зону спецоперации Фото: REUTERS

Во время поездки в зону специальной военной операции президент Российской Федерации Владимир Путин не спал примерно 23 часа, а возможно даже больше. Таким наблюдением поделился один из очевидцев в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что у президента очень тяжелый и рваный график.

Лишь иногда ему удавалось делать небольшие перерывы на сон, когда он был в машине или вертолете. Он также добавил, что таким навыком расслабиться и вздремнуть в поездке, как у Владимира Путина, он не обладает. Иногда президент не спал почти целые сутки.

Ранее KP.RU рассказывал, что Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. Он заслушал доклады военных и поздравлял военнослужащих с Пасхой, а также дарил им копии икон.