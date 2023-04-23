Пушилин заявил, что визит Путина в Мариуполь лишил противников надежд на перемены в пользу Киева

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта 2023 года Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в Мариуполь придал сил республике и лишил противников мыслей о том, что Киев сможет что-то поменять своим контрнаступлением.

“Вот такой приезд президента - это придало нам новых сил, а для всех недоброжелателей теперь это перечеркнутая возможность говорить, что может что-то поменяться, что может поменять какое-то пресловутое контрнаступление”, – заявил врио главы региона в эфире телеканала “Россия 1”.

Сайт KP.RU рассказывал о визите президента Владимира Путина в Мариуполь. Некоторые Западные СМИ отказались верить в факт поездки, а некоторые также назвали это сигналом Киеву.

“Дерзкий президент России Владимир Путин совершил вызывающий визит в Донбасс. Эта поездка будет восприниматься украинцами как особенно провокационная”, – говорили на CNN.

Также недавно Владимир Путин посетил военные штабы в Херсонской области и ЛНР. Сайт KP.RU рассказывал, почему верховный главнокомандующий посетил военных без Шойгу и Герасимова, а также почему решил сделать это лично, а не по видеосвязи.