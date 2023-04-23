Путин в ходе визита в Мариуполь самостоятельно выбирал маршрут поездки

Владимир Путин в ходе визита в Мариуполь сам сел за руль и проехал по нескольким районам города Фото: кадр из видео поездки

Оператор Михаил, сопровождавший президента России Владимира Путина в ходе его визита в Мариуполь рассказал, что российский лидер самостоятельно выбирал маршрут и проехал везде, где захотел.

“Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее. Удивила легкость, с которой происходят эти изменения”, – рассказал оператор в эфире телеканала “Россия 1”.

Напомним, Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта 2023 года. Президент прилетел в город на вертолете, а позже сел за руль внедорожника и лично объехал несколько районов города, включая береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и другие памятные места города.

Некоторые Западные СМИ отказались верить в произошедшее, но некоторые признали и назвали это "демонстративным жестом со стороны Кремля".

“Дерзкий президент России Владимир Путин совершил вызывающий визит в Донбасс. Эта поездка будет восприниматься украинцами как особенно провокационная”, – говорили на CNN.