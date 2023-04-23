Обозреватель AT Шоуолтер предложила сменить власть на Украине из-за хамства ее политиков

В Америке предложили задуматься о смене власти в Киеве из-за хамских высказываний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер раскритиковала украинские власти за их высказывания о предстоящих в Америке выборах президента.

“С каких это пор финансируемое государство указывает своему спонсору, кого избирать? Похоже, что это происходит прямо сейчас, поскольку Украина говорит нам, какого президента мы должны избрать в 2024 году”, – удивилась журналистка.

Шоуволтер возмущена критикой замглавы МИД Украины Андрея Мельника в адрес Илона Маска за его призывы к мирному урегулированию конфликта, а также призывами к американцам украинского посла Вадима Пристайко выбрать “адекватного” президента, который продолжит военное финансирование Киева.

“Кто эти хамы и почему мы даем им деньги? Если они хотят помощи, то, возможно, пришло время для другого правительства на Украине”, – заявила журналистка.

Напомним, замглавы МИД Украины Андрей Мельник нередко выступает с жесткими заявлениями в адрес союзников Киева. В начале 2022 года Мельник назвал канцлера ФРГ “обиженной ливерной колбасой”, а недавно назвал его политику “зигзагообразной” и призвал перейти все красные линии в вопросах военной помощи Украине.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко недавно заявил, что военный блок НАТО “должен умолять” Украину вступить в североатлантический альянс.