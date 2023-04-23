Соловьёв опубликовал фото сына Дмитрия Пескова из зоны СВО Фото: Telegram-канал «Соловьев»

Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Николая Пескова из зоны спецоперации. На фото он стоит с сослуживцами из экипажа РСЗО «Ураган». А днем ранее сам Николай дал эксклюзивное интервью обозревателю KP.RU Александру Гамову.

В интервью он рассказал почему принял решение отправиться в зону СВО и как отреагировала его семья на такое решение.

Николай посчитал своим долгом участие в спецоперации, а также он попросту не смог наблюдать, как многие его друзья отправляются туда. При этом семья полностью поддержала его решение.

Во время службы Николая Пескова наградили медалью «За отвагу», но он не стал раскрывать детали совершенной операции. Также он подтвердил, что находился в зоне СВО под другой фамилией, а о настоящей фамилии знали только два человека.

Также в интервью он заявил, что гордиться абсолютно каждым участником спецоперации, а учитывая колоссальный объем работы, который они проделывают, Николай уверен в достижении всех целей и победе России.

Военкор Александр Коц собрал рассказы сослуживцев Пескова, которые, естественно, не знали, кто его отец. Они отмечали только его мужество и героизм, а командир сказал, что они работали очень хорошо, за что и удостоились государственной награды.