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НовостиПолитика23 апреля 2023 14:58

Economist: переданные Украине МиГ-29 разбирают на запчасти

Они находятся «не в летном состоянии»
Роман ПОЛОСИКОВ
Economist: переданные Украине МиГ-29 разбирают на запчасти

Economist: переданные Украине МиГ-29 разбирают на запчасти

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие из истребителей МиГ-29, которые Словакия и Польша недавно передали Киеву, находятся «не в летном состоянии» и их используют в качестве источника запчастей. Об этом рассказали на портале журнала The Economist.

При этом отмечается, что Украина потеряла около 40% своего авиапарка, который у них был до спецоперации.

По этой причине Киев требует новые самолеты, однако даже опытные украинские летчики не верят в перспективу поставок истребителей F-16. В издании также отметили, что российские самолеты во многом превосходят те, что есть у украинских войск.

В статье также рассказали, что ВСУ израсходовали огромное количество зенитно-ракетных комплексов, что делает для них ситуацию с воздушным пространством крайне шаткой.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о поражении цеха по ремонту и испытаниям украинских беспилотников «Стриж» в районе Харькова. Помимо этого удалось нанести удары по 84 артиллерийским подразделениям ВСУ.