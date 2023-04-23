Медведев заявил, что полный запрет экспорта в Россию из стран G7 приведет к разрыву зерновой сделки

Медведев считает, что запрет экспорта в Россию из G7 может закончиться сворачиванием зерновой сделки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что полный запрет стран “Большой семерки” на экспорт в Россию может закончиться для них сворачиванием “зерновой сделки”.

“В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются”, – заявил Дмитрий Анатольевич в своем телеграм-канале, комментируя недавнее сообщение издания Bloomberg о возможном “почти полном” запрете импорта в Россию из стран-участниц G7.

В Кремле ранее тоже прокомментировали возможный запрет экспорта. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные меры могут привести к глобальному экономическому кризису.

Сайт KP.RU рассказывал, чем подобное решение грозит России. Экономист Андрей Подойницын отметил, что возможности Западных политиков не безграничны, а большинство производителей хотят сохранить место на российском рынке и обычно находят возможности обойти подобные запреты.