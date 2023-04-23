Bild: бойцы ВСУ отступают с позиций в центре Артемовска на запад от железной дороги

Российские военные продолжают освобождение Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что военные украинской армии покидают последние участки в центре Артемовска и отступают на запад от железной дороги.

“Российские войска уже продвинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление”, – написал журналист.

Напомним, недавно Минобороны России сообщило об освобождении еще трех кварталов в разных частях Артемовска. Отступление ВСУ с позиций в Минобороны Украины сначала назвали “контрштурмом” и элементом наступления, но позже признали продвижение российских сил в городе.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц из сердца битвы за Артемовск сообщил об успешном переломе важного оборонительного рубежа ВСУ на железной дороге, а также рассказал, где идут основные бои и взяты ли войска противника “в котел”.

Из-за почти полного огневого контроля путей логистики ВСУ в городе украинские бойцы еще с конца марта сдаются в российский плен. По словам одного из пленных, некоторые подразделения в городе не способны вести бои из-за недостатка боеприпасов и отсутствия поддержки. По состоянию на 19 апреля 2023 года под контролем российских сил находилось около 90% Артемовска.