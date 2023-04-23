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НовостиПолитика23 апреля 2023 16:52

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал "игрой на нервах" отказ США выдать визы российским журналистам

В МИД отметили, что ответят на решение США соответствующе
Елена АКИМОВА
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал "игрой на нервах" отказ США выдать визы российским журналистам

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал "игрой на нервах" отказ США выдать визы российским журналистам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отреагировал на невыдачу виз для сопровождения делегации России в Совбезе ООН журналистам.

США отказались принять группу представителей СМИ из России и этот поступок Рябков называет «возмутительным и неприемлемым приемом».

- Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в Нью-Йорк визы выданы не были до последнего момента. До последнего момента американцы делали вид, что они работают, - сказал дипломат Пятому каналу.

Он возмущен принятым решением, ведь оно еще сильнее отдаляет друг от друга Россию и США и усложняет процесс любых переговоров.

- Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать, — сказал Сергей Рябков.

Москва вела переговоры с Вашингтоном по данному вопросу до самого вылета на Совбез, а в ответ получала вранье.

- Это ложь, которая не красит страну, принимающую на своей территории штаб-квартиру ООН, — подчеркнул замглавы МИД.

Сергей Лавров намерен затронуть темы ближневосточных стран, а также провести встречи в Нью-Йорке, которые стоит упомянуть в прессе.

Дипломат подчеркнул, что Россия найдет способ ответить соразмерно, «чтобы американцы заполнили надолго».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым, пишет RT.

Ранее, Сергей Лавров подчеркивал, что Соединенные Штаты Америки могут обмануть в любой момент, и это всем прекрасно известно, передает "360".

Лавров добавил, что министерству необходимо будет работать за журналистов, которым не выдали визы. МИД будет проявлять больше энергии и сил, чтобы донести правду до мирого сообщества, передает Москва 24.