Замглавы МИД Сергей Рябков назвал "игрой на нервах" отказ США выдать визы российским журналистам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отреагировал на невыдачу виз для сопровождения делегации России в Совбезе ООН журналистам.

США отказались принять группу представителей СМИ из России и этот поступок Рябков называет «возмутительным и неприемлемым приемом».

- Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в Нью-Йорк визы выданы не были до последнего момента. До последнего момента американцы делали вид, что они работают, - сказал дипломат Пятому каналу.

Он возмущен принятым решением, ведь оно еще сильнее отдаляет друг от друга Россию и США и усложняет процесс любых переговоров.

- Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать, — сказал Сергей Рябков.

Москва вела переговоры с Вашингтоном по данному вопросу до самого вылета на Совбез, а в ответ получала вранье.

- Это ложь, которая не красит страну, принимающую на своей территории штаб-квартиру ООН, — подчеркнул замглавы МИД.

Сергей Лавров намерен затронуть темы ближневосточных стран, а также провести встречи в Нью-Йорке, которые стоит упомянуть в прессе.

Дипломат подчеркнул, что Россия найдет способ ответить соразмерно, «чтобы американцы заполнили надолго».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым, пишет RT.

Ранее, Сергей Лавров подчеркивал, что Соединенные Штаты Америки могут обмануть в любой момент, и это всем прекрасно известно, передает "360".

Лавров добавил, что министерству необходимо будет работать за журналистов, которым не выдали визы. МИД будет проявлять больше энергии и сил, чтобы донести правду до мирого сообщества, передает Москва 24.