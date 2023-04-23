Врач-терапевт Раменский посоветовал с опасением садиться за руль людям старше 65 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт Павел Раменский ответил, после какого возраста опасно водить машину. Врач отметил, что после определенного рубежа снижается концентрация внимания, ухудшается реакция и активнее проявляется усталость. Но при этом, общих ограничений не существует, каждый человек в этом вопросе должен опираться на личные ощущения и рекомендации медиков.

Предельный возраст, после которого стоит особенно внимательно следить за своим состоянием, по словам врача – это 65 лет.

- Человеку достаточно один раз в десять лет обновлять водительское удостоверение, пройдя при этом медкомиссию. Имея нормальное здоровье можно не ограничивать себя, — отметил Раменский в беседе с NEWS.ru.

Медик напомнил, что у пожилых водителей, даже если реакции отработаны до автоматизма, они с годами притупляются. Такое часто происходит и у более молодых людей, если у человека нет активной нагрузки на правое полушарие головного мозга.

- А вот за давлением и кардиологией надо следить – необходимо обследоваться. Лучше лишний раз сходить провериться или пройти обследование, — рекомендовал терапевт.