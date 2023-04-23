Военные объяснили, как выводили из-под обстрелов ВСУ жителей Бахмута

Российские военные создают импровизированные медицинские пункты для эвакуированных жителей в подвалах Артемовска Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц рассказал, как российские бойцы выводят мирных граждан Артемовска из-под обстрелов ВСУ. Жители, не захотевшие эвакуироваться на Украину, уже несколько месяцев живут в подвалах и бояться выходить наверх.

“Не, они (ВСУ) же стреляют в людей, им по барабану. Ни пешком не выйти, ни на машине – расстреляли бы вместе с ней”, – рассказал военкору один из эвакуированных жителей города.

Также Коц пообщался с одним из командиров взвода штурмового подразделения ЧВК “Вагнер” и спросил о том, как происходит освобождение Артемовска.

- Слушай, ну вот ситуация: штурмуете дом, а там мирные. Как действовать в такой ситуации? – спросил Коц.

- Для нас главное – сохранить их жизни. Предельно осторожно работаем, подходим, выявляем, прячется ли за их спинами враг, пытаемся точечно уничтожить, – ответил военный.

Также военкор не забыл прокомментировать скандал с бывшим российским военным, сообщившим о расправах с гражданским населением Артемовска.

“Накануне наши бойцы выводили из боевого района несколько жителей Бахмута, которые уже несколько месяцев жили по подвалам. По группе эвакуации отработала вражеская артиллерия, бойцы понесли потери, в том числе - убитыми. Мирных граждан удалось довести до безопасной зоны всех. Ни одного раненого”, – написал Коц.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что украинская армия не останавливает обстрелы даже в те моменты, когда российские войска эвакуируют немногочисленных оставшихся местных жителей и как местные жители со слезами на глазах встречают российских освободителей.