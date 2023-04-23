Макрон пообещал не допустить расширения конфликта на Украине и победы в нем России

Макрон пообещал не допустить победы России в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь Киеву не допустить расширения конфликта на Украине и победы России.

“Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта”, – заявил политик изданию Parisien.

Ранее агентство Bloomber сообщало, что Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам между Москвой и Украиной.

Некоторые Западные союзники Киева и ранее призывали Зеленского к дипломатическому урегулированию конфликта, однако США видит в гипотетическом перемирии "возможное нарушение устава ООН".

Тем временем власти Украины планируют устроить масштабное контрнаступление весной 2023 года и заявляют, что конфликт не может быть решен до момента, пока Украина не вернется в границы 1991 года. По мнению американского военного аналитика Шона Бэлла, предстоящее контрнаступление станет последней главой этого конфликта. Эксперт считает, что украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне ослабевающей поддержки Запада приведет к победе России.