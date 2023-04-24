Monde: европарламентарии призвали объявить посла КНР во Франции персоной нон грата за слова о Крыме

Европарламентарии призвали главу МИД Франции объявить персоной нон грата посла КНР за слова о Крыме. Фото: REUTERS

Европейские парламентарии призвали объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата после его высказывания о том, что Крым изначально принадлежал России. Письмо к главе МИД Франции Катрин Колонна подписали около 80 европарламентариев, пишет издание Monde.

Европарламентарии считают, что комментарий Лю Шайе «выходит за рамки приемлемого дипломатического дискурса», нарушает международное право и угрожает безопасности стран ЕС.

«Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение», - сказано в документе.

Напомним, в эфире французского телеканала посол КНР в ответ на вопрос ведущего, кому принадлежит Крым, ответил, что «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», поскольку полуостров «изначально принадлежал России», а лидер СССР «Хрущев отдал его Украине».

Также китайский посол добавил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».