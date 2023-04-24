Житель Амурской области заболел лихорадкой денге

В Приамурье вернувшийся из Таиланда мужчина заболел лихорадкой Денге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приамурье зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Денге. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Сообщается, что заболевший – 26-летний мужчина, житель Благовещенска, который ездил на отдых в Таиланд.

«19 апреля вернулся домой с температурой выше 39 градусов и сильной болью в суставах. 20 апреля он обратился за медпомощью и был госпитализирован», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Это первый случай заболевания лихорадкой Денге за три года, уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, лихорадка Денге – самое быстро распространяющееся тропическое заболевание. Это острая вирусная болезнь, она передается человеку через укусы зараженных вирусом комаров. Симптомы болезни - лихорадка, интоксикация, боли в мышцах, суставах, сыпь. Как правило, в России случаи лихорадки Денге завозные.

Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли России эпидемия кори, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах страны. Заболевание ограничивается локальными очагами, масштабные ограничительные меры не нужны, уточнили в ведомстве.