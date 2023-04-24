Президент Зеленский рассказал, к чему приведет сдача Артемовска

Зеленский рассказал, к чему приведет сдача Артемовска под контроль российских войск. Фото: REUTERS

Украинские войска не могут позволить себе оставить Артемовск, чтобы у российских военных не появился «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya.

«Это поможет расширить фронт и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс занять больше наших территорий», - сказал Зеленский, комментируя, к чему может привести сдача Артемовска под полный контроль российских войск.

Ранее сообщалось, что российские отряды штурмовиков освободили два квартала в Артемовске. Поддержку им оказывали Воздушно-десантные войска РФ.

Военкор Коц сообщил, что российские военные контролируют более 80 процентов Артемовска. Оборона противника трещит по швам, а российские силы с каждым днем продвигаются дальше.

Тем временем житель Артемовска Виталий Пономаренко рассказал военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу о бесчинствах украинских военных.

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