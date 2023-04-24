Мишустин поручил проверить работу транспорта в сельской местности

Мишустин поручил проанализировать ситуацию с маршрутами общественного транспорта в сельской местности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Минтранс, федеральные и региональные органы власти проанализируют маршруты общественного транспорта в сельской местности. Такое поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Особое внимание уделено повышению доступности социальных объектов для жителей сельской местности», - сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье 24 апреля на сайте кабинета министров Российской Федерации.

Сообщается, что предложения по развитию маршрутов общественного транспорта на селе, а также проекты мер поддержки в виде льгот, субсидий и компенсаций должны быть представлены в правительство до 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что 17 – 19 апреля в Крокус Экспо состоялась крупнейшая в России выставка транспортно-логистических услуг, в рамках которой прошло награждение лауреатов рейтинга «Надежный перевозчик России 2023». Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем новые гостиницы, интересные маршруты, захватывающие развлечения: Карелия готовится принять этим летом еще больше туристов.

Также сообщалось, что в ожидании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне авиакомпания Аэрофлот снова готова предоставить бесплатные билеты ветеранам для перелета с 2 по 11 мая. Дополнительно всем участникам акции авиакомпания вручит сертификат на второй бесплатный авиабилет в течение года.