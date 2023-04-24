Отставной генерал из Австралии Райан назвал три сценария контрнаступления ВСУ

Отставной генерал назвал три возможных сценария предполагаемого контрнаступления ВСУ. Фото: REUTERS

Киев может осуществить один из трех сценариев контрнаступления весной 2023 года. О возможном развитии событий рассказал австралийский генерал в отставке Мик Райан в интервью британскому изданию Daily Mail.

По мнению Райана, Украина может провести одну масштабную атаку, в которой будут задействованы все имеющиеся в распоряжении Киева силы. Также силы ВСУ могут разделиться для того, чтобы провести две атаки одновременно на южном и восточном направлениях. Третий вариант предполагает проведение нескольких не скоординированных между собой атак меньшего масштаба, отметил отставной генерал.

Тем временем глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о концентрации украинских войск в районе Гуляйполя и предположил, что этот регион может стать одним из плацдармов предполагаемого весеннего контрнаступления ВСУ.

Ранее британские военные эксперты допустили, что Украина навсегда потеряет территории и лишится западной военной помощи в случае неудачного весеннего наступления.

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