Что произошло в ночь на 24 апреля

Зеленский рассказал, что произойдет, если ВСУ оставят Артемовск. Фото: REUTERS

Украинские войска не могут позволить себе оставить Артемовск, чтобы у российских военных не появился «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya.

Надводный беспилотник, который пытался атаковать Севастополь, уничтожен Черноморским флотом ранним утром 24 апреля. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, комментируя сообщения в социальных сетях о громких звуках, похожих на звуки взрывов. По словам губернатора, один надводный дрон был уничтожен, а второй сам взорвался.

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, уточнив, что Лавров будет председательствовать в заседании Совета Безопасности ООН.

Южная Корея расширила список экспортных ограничений для России и Белоруссии с 57 до 798 позиций. Ограничения начнут действовать с 28 апреля 2023 года.

Гуляйполе может стать одним из плацдармов предполагаемого контрнаступления ВСУ. Такое мнение высказал в понедельник 24 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, заявив о концентрации украинских войск в этом регионе.

Отставной генерал Райан назвал три сценария возможного украинского контрнаступления. Украина может провести одну масштабную атаку, в которой будут задействованы все имеющиеся в распоряжении Киева силы. Также силы ВСУ могут разделиться для того, чтобы провести две атаки одновременно на южном и восточном направлениях. Третий вариант предполагает проведение нескольких не скоординированных между собой атак меньшего масштаба, отметил эксперт.

Вооруженные силы Турции получили в воскресенье 23 апреля первые национальные танки. Речь идет о танках нового поколения Altay.

На Кипре три тысячи украинских беженцев выселят из отелей. Кроме того, для трудоспособных украинцев найдут работу. Такое решение кипрские власти приняли в преддверии летнего туристического сезона.

26-летний житель Благовещенска, который ездил на отдых в Таиланд, заболел лихорадкой денге.

Ясной ночью в воскресенье, 23 апреля, в небе над Россией разыгралось удивительное действо - северное сияние. Фантастическое зрелище россиянам подарила геомагнитная буря. В воскресенье вечером до Земли «долетел» выброс плазмы, случившийся на Солнце 21 апреля.